Naturen själv är det mest fantastiska blombud som finns

När jag sedan kom hem cirka en timme senare och ser den enorma buketten i en hink på köksbänken trodde jag för ett ögonblick att den var från sambon. Det var den inte. Den överdådiga buketten var från mitt bokförlag som ville ge lite pepp i det pågående manusarbetet. Och vips var man helt plötsligt en sådan där. En sådan som kan säga ”mitt bokförlag” och som får blommor från dem. Det känns faktiskt lite surrealistiskt. Kanske känns det så just när drömmar slår in även om det ligger många timmar slit och ett jädra jävlar anamma bakom just det där drömmandet?