Så blir vädret i påsk – solfest, plusgrader och eldrisk

Oavsett om det är jobb eller ledighet som gäller under den stundande påskhelgen vill vi såklart veta: Vad kan skaraborgarna förvänta sig för väder?

Aprils första veckor 2022 höll vad april brukar lova – ett riktigt aprilväder. Sol och snö om vartannat på flera håll i Skaraborg, och till det mycket varierande plus- och minusgrader.

Efter en mulen skärtorsdag med 8 plusgrader och risk för regn, bjuder himlen över Skaraborg nämligen på strålande solsken resten av påskhelgen.

– Natten mot fredagen klarnar vädret det upp och temperaturen håller sig på några enstaka plusgrader. Men sen ser fredagen ut att bjuda på mycket sol, och fram på dagen kan det bli mellan 5–10 plusgrader, säger Max Schildt.

Från lördagen och söndagen ska skaraborgarna kunna mötas av en solig himmel och temperaturen kommer att klättra från 10 grader (lördag) till som varmast runt 12 grader (måndag).

– Lördagen och söndagen kommer bjuda på mycket plats för sol, men kanske också några enstaka höga molnslöjor tidvis under dagen. Det blir en något högre temperatur. På söndagen kan det bli något tätare moln som kan skymma solen, men den får också mycket utrymme under dagen, säger Max Schildt.

Ska man dock röra sig utomhus efter mörkrets inbrott är det nog klokt att behålla vinterns varmare kläder på, då temperaturen kommer att fortsatt ligga strax över nollgradigt. Vindstyrkan under helgen kommer som mest uppgå till 4 meter per sekund, men sjunker sedan alltmer under helgen.

Det finns dock ytterligare en sak att tänka på inför den kommande soliga påskhelgen – nämligen gräsbrandsrisken.