Det finns de spontana, som befinner sig i ett område, ser ett tillfälle och gör ett inbrott impulsivt. Sen finns de mer organiserade personerna som ofta är en del av organiserad brottslighet som reser runt. Polisen uppger att båda typer slår till under just storhelger.

Påsken närmar sig och många ser fram emot en efterlängtad långledighet – men då många lämnar sina bostäder under högtiden, innebär det också högsäsong för tjuvarna. Med varken boende eller grannar på plats kan tjuven ofta smyga obemärkt in i husen.

Tjuvens enklaste väg in i en bostad är från bottenplanet och från platser som är insynsskyddade – se därför till att det finns bra lås, utomhusbelysning, inga punkter runt huset där tjuvarna kan ta sig in obemärkt av grannarna.

Men polisens främsta tips är att prata med sina grannar om man ska åka iväg. Kommer det snö är det viktigt att be om hjälp med skottning, eller att en granne trampar runt i trädgården så att det ser ut som att någon är hemma. Samma princip gäller med soptunnan, om du har en som står utomhus – be grannen att fylla på med sopor under tiden du är bortrest.