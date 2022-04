Dörrarna öppnas automatiskt och överläkare, tillika läkarchef, Åsa Appelqvist tar täten in på intensivvårdsavdelningen. En plats som både skrämt och gett hopp under pandemin. Det är den 11 april 2022 och inga patienter med covid-19 får intensivvård på Skaraborgs sjukhus. Det hela är märkligt. Under två års tid har sakernas tillstånd mätts i smittkurvor och platser.