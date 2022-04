Skaraborgs sjukhus går upp i stabsläge: ”Det här är variationer som sker”

– Vi har just nu ett högt inflöde av patienter i kombination med en besvärlig bemanningssituation, säger chefläkare Christer Printz.

Chefläkare Christer Printz säger att det är sjukhusen i Skövde och Lidköping som just nu har problem med vårdplatser.

— Men tidigare i veckan gick även sjukhuset i Kungälv upp i stabsläge av samma anledning så vi är inte unika.

Det ansträngda läget beror enkelt förklarat på att inflödet av patienter är större än utflödet.

— Exakt vad det beror på vet jag inte. Vi har visserligen en del patienter med vinterkräksjuka, men jag tror inte att det är den egentliga orsaken. Det här är variationer som alltid sker.

Han förklarar att man jobbar väldigt hårt med att försöka lösa situationen.

— Vi kommer att försöka ringa in i första hand timanställda som får gå in först på frivillig basis för att täcka upp för de vårdplatser som vi egentligen inte har.

Vad betyder det här för patienterna, måste ni tacka nej till några?

— Vi tackar aldrig nej till patienter som behöver vård, men planerade operationer där det behövs övernattning ställs in, säger Christer Printz.

Chefläkaren hoppas dock att situationen helst ska vara löst i morgon fredag.

— Vi gör dagliga bedömningar av läget. Det som oroar just nu är att vi går in i en helg. Det kan bli besvärligt. Min bedömning är att vi ska går ur det här senast efter helgen.

Är det vanligt att ni behöver gå upp i stabsläge?

— Det är inte en förstahandsåtgärd, men det betyder att en särskild stab med personer med beslutsmandat träder in och kan boka in möten för en snabbare avstämning av läget. Det gör det enklare att få fram vilka åtgärder som ska sättas in, säger chefläkare Christer Printz.