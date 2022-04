Ida Larsson kom till Fröjereds IF från Skövde IB inför säsongen 2019/2020. Första året i allsvenskan stod hon för ett mål och två assist på 21 matcher. Under den nyss avslutade säsongen har 20-åringen hållit Kustens IF i division 1. Speciellt många matcher har hon däremot inte hunnit med samtidigt som sin militärtjänstgöring. Enligt Svenska Innebandyförbundets hemsida har Ida spelat två matcher i ettan och gjort ett mål.