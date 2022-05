Risker med att plocka bort p-platser i centrum

Kommunens goda ekonomi borde ge möjligheter till ett öppet attraktivt centrum. Platsen bakom gamla Preem, där gick Vartoftabanan. Där skulle gå att lägga ut lite järnvägsräls och köpa in ett par gamla järnvägsvagnar som påminner om en svunnen tid.

Är man yngre än 40 år finns inga egna minnen av två järnvägslinjer hit till Tidaholm, för att dom skall få en historia av vad som varit måste en del finnas kvar som Godsmagasinet. Föredömligt har en del räddas kvar av gamla tider som Vulcans gamla kontor och nu Kungsbroskolan.

Med tanke på att spara och bevara kom jag att tänka på en resa till Innsbruck och den restaurang som besöktes där som hade ålderdomlig inredning. Vid en fråga fick vi svar, har varit restaurang sedan 1200-talet. 800 år är mycket och för Tidaholms del dröjer det och allt kan man inte spara men det är inte fel att få en del av historien bevarad i Tidaholm för framtiden.

Tycker ni att något behöver ändras gör det. Kan vi behålla ett öppet centrum är det bra både Skövde och Falköping har fått bygga nya affärscenter med stora parkeringar i utkanten av stan och det lär väl dröja här även om man skulle bygga igen med hyreshus här.

En annan tanke, Per Wahlström kåserar och berättar om stadens historia. Är det någon som spelar in och bevarar den kunskapen han har minst lika viktigt som när Västgöta-Bengtsson pratade in Skaraborgshistoria en gång i tiden?

Alf