– Som en otroligt varm människa. Omtänksam. Och framför allt en fantastisk ledare. Han var mer ledare än chef. Han var otroligt bra på att få ihop gruppen. Han brydde sig om alla som var med i truppen. Någonstans var han en föregångare i sitt sätt att leda och fördela ansvaret. Han förstod att när man har så kort tid på sig i landslaget, till skillnad mot klubblag, så är det otroligt viktigt att alla ska må bra för att kunna prestera under den tiden. Jag tror det var så han var som person också. En varm person.

Under alla hans år i blågult (1993-2003) var Bengt Johansson förbundskapten.

– Jag vet en gång när vi var i Italien, då jag var med mina allra första landskamper. Vi var ett gäng som hade varit ute på kvällen efter turneringens slut. Vi smög tillbaka in på hotellet, lite för sena, och hoppades att ingen skulle se något. Då hade "Bengan" gömt sig, liggande på en solstol. Han var inte på något sätt arg. Men han hade lite en sådan stil. Man kunde tro att han inte hade koll, men i själva verket hade han superkoll på allt.

– Det är svårt på rak arm. Det är så många minnen och svårt att samla tankarna just nu. Man skulle kunna skriva en bok om allt roligt som han sagt och gjort.

Ett annat, mer sportsligt, minne är när Sverige försvarade sitt EM-guld 2000, i Zagreb.

– Jag gick en kamp mot klockan för att kunna vara med efter en knäoperation. Jag var inte riktigt återställd och spelade inte så mycket. Jag satt på bänken under ordinarie tid i finalen mot Ryssland, men fick hoppa in i förlängningen när det gick lite i stå framåt. Det var Magnus Andersson som sa till ”Bengan” att ”In med Larsson nu!”. ”Bengan” var ju ganska prestigelös på det sättet. Så jag kom in och gjorde två mål och vi vann. Det är ett av de största minnena i min handbollskarriär, har Andreas tidigare berättat.