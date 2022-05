Hemmaseger i högsta klassen på majtävlingarna

För många ekipage var det premiär för utesäsongen, och det blev stora startfält när FHF bjöd in till tävlingar på sin utebana med ebb- och flodunderlag.

Under lördagen var det många unghästar som kom till start i de lägre klasserna som inledde dagen. I 1-metersklassen blev det hemmaseger genom Sofie Lundgren och Svea, och i 1,10-klassen gick segern till Ida Hellström och Son of a Lady från grannklubben Hagens Ridsportförening. Under lördagen gjordes 278 starter i de fyra klasserna.