IFK Tidaholm var ett topplag under förra årets halva pandemisäsong och har förhoppningar om att vara med ”där uppe” även i år. Under delar av försäsongen visade IFK upp att laget kan spela en bra och vägvinnande fotboll. Men under seriespelet har kamraterna inte riktigt lyckats nå upp till konstgräsmatchernas höjd.