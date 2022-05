Alla förtjänar en förstärkt pension

Vi menar i stället att alla, inga undantagna, som arbetat och slitit under ett helt yrkesliv förtjänar en förstärkt pension. Inget land med värdighet värderar sina äldres livslånga insatser utifrån någon annan premiss. Vi har ett moraliskt ansvar att bygga trygghet åt de som byggde landet. Det är just detta ansvar vi försökt förmedla till (S) år in och år ut. Vid varje givet tillfälle har vi tyvärr mötts av kalla handen.