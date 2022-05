Årets fasteaktion slog insamlingsrekord – även i Skara stift: ”Stort tack”

I Skara stift samlades det in 5,6 miljoner vilket är en ökning med 101 procent jämfört med 2021 års insamling, då det samlades in 2,8 miljoner. Sett till insamlat resultat utlaget per invånare ligger Skara stift näst högst i landet med 9,60 kr per invånare. Den stora skillnaden förklaras med den ökade generositeten som visats med anledning av kriget i Ukraina och det oroliga världsläget.