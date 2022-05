Insändare: Borde gått att planera in balvagnar

De som i år går ut årskurs 9 hade gått en termin på högstadiet då pandemin bröt ut. De har fått inskränka sitt tidiga tonårsliv på fritiden såväl som i skolan, bland annat gick de i skolan på plats varannan dag under stora delar av årskurs 8. Varannan dag satt de ensamma framför sina datorer. Vi föräldrar har haft en annan och begränsad kontakt med skolan via Teams och lärplattformar, och det har blivit svårare att lära känna barnens nya skolkamrater med föräldrar. Många av de traditioner och ritualer som tidigare förekom på de tidigare två högstadieskolorna i Tidaholm har fått ställas in eller genomföras med modifikationer. Under den tid vi hade restriktioner var det inte mycket att välja på, och de två kullar som gått ut grundskolan 2020 och 2021 kunde inte få sin traditionsenliga avslutning. När nu samtliga restriktioner är släppta hade man kunnat vänta sig en storslagen skolavslutning. Pandemin är inte över, men bättre läge än vi har nu kan dröja.