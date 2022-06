Här invigs nya psykiatribyggnaden på SkaS: ”Känns jätteskönt”

Under torsdagen invigdes de nya lokalerna för vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Nu har all psykiatrivård samlats under ett tak. – Det betyder jättemycket för vår verksamhet att nu äntligen vara samlade på en plats, säger Stellan Ahlström, sjukhusdirektör på SkaS.