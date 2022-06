Skadade anfallaren tillbaka och nyförvärvet visade framfötterna för SAIK: ”Väldigt bra match”

Och en genomkörare blev det. Skövde AIK kunde lufta stora delar av truppen men kunde trots det skapa mängder men chanser mot det danska målet men bollen ville inte trilla in.

Extra intressant i matchen var såklart lagets nyaste tillskott Kevin Holmén. Han anslöt till laget under fredagen och fick spela hela matchen mot AaB. Och Linderoth var nöjd med hans prestation.

– Väldigt bra, jag känner Kevin sedan tidigare och jag tyckte att han fick visa upp de sidorna som gjorde att vi valde att ta hit honom. Han är fin med bollen och är en bra passningsspelare och det visade han idag.

Förutom Kevin Holmén var en annan spelare lite extra i fokus under matchen. Yoann Fellrath värvades in under vintern för att fylla hålet efter Viktor Granath som lämnade för Västerås SK.

Fransmannen kom till SAIK som skytteligavinnare i division 1 södra men har på grund av skada inte gjort tävlingsdebut i klubben ännu. Nu var han tillbaka från sin skada och fick 20 minuters speltid.

– Han jobbar hårt. Han har varit borta länge nu men fick känna på det i 20 minuter. Nu hoppas jag att han svarar bra på de här 20 minuterna och att vi kan använda oss av honom framöver.