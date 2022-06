Nu står det klart – han inleder sista Törebodafestivalen

Festivalen fortsätter sin tradition att ha en idrottare som invigare – nu står det klart att det är Nils van der Poel, med ett dubbelt OS-guld i bagaget, som klipper bandet på den sista festivalen.

– Jag ser vissa likheter mellan Nils och Törebodafestivalen, då vi under många år förberett oss för just den här festivalhelgen. Precis om Van Der Poel hoppas vi också att finalen blir en succé och att vi kan sluta på topp efter närmare 25 års festivalarbete, säger Per Ottosson i ett pressmeddelande.