Dubbel energi på företagarfrukost – Anva Titech inspirerade med sitt hållbarhetsarbete

Under vårens sista företagarfrukost bjöds energirådgivaren Thomas Bengtsson in för att tala tillsammans med Tidaholmsföretaget Anva Titech System AB. Under flera år har de arbetat hårt för att skapa en hållbarare verksamhet utifrån De globala målen.

– Det är ett krav från våra ägare, säger Anva Titechs vd Mikael Helgevall.