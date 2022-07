Fullbokat inför U6 – men fortsatt lågt deltagande bland aktiva

Under nästa vecka drar traditionsenligt U6 Cycle Tour igång - en etapptävling i cykling som sedan 1977 har anordnats på landsvägarna kring Tidaholm och Hökensås. Sedan pandemin dundrade in har evenemangsbranschen drabbats hårt. Vad gäller den årliga cykeltävlingen tvingades den till uppehåll under 2020 och under comebacken året därpå hade antalet deltagande minskat markant.