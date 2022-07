Vad är syftet med pridetåget på Torggatan?

Vi i Vänsterpartiet står tillsammans med de av oss som tillhör HBTQIA+ och tar den kampen på allvar. Alla människor är lika mycket värda och ska därför ha samma rättigheter.

Vi tycker bland annat att:

* ett tredje juridiskt kön ska införas

* HBTQIA+-utbildning ska vara en självklarhet i så väl grundskolan som gymnasiet och vuxenutbildning

* kunskapen om HBTQIA+ ska ökas inom kommunala och regionala verksamheter

* det ska bli stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för HBTQIA+personer

"No one is free until we are all free.”

Vänsterpartiet Tidaholm