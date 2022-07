Färre arbetslösa i Tidaholm: Halverad siffra sedan 2020

Under 2020, när coronatoppen var som värst och företag tvingades till nedskärningar steg naturligtvis också arbetslösheten. Tidaholm var inget undantag och under sommarperioden för två år sedan var 439 personer inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Sedan dess har den siffran näst intill halverats och det främst under det senaste året. Från sommaren 2021, då siffran var 395, har antalet arbetslösa sjunkit till 233.