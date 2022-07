Skövde Airports förre vd blir projektledare för SM-veckan

Anders Löfvenborg kommer senast från tjänsten som vd för Skövde Airport. Han har före dess en gedigen erfarenhet av att leda stora evenemang. Bland annat har han under flera år varit evenemangsansvarig på försvarsmakten och där genomfört ett stort antal försvarsmaktsdagar och flygdagar. Han har dessutom under flera år varit projektledare för det svenska kocklandslaget, skriver Next Skövde i ett pressmeddelande.