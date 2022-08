Unga förmågor spred glans över musikkväll i Östra Gerum

Årets upplaga som hade temat, Länge leve livet, präglades av unga, sång och spelglada förmågor. Rebecka Öhgren, Gottfrid och Johannes Nilsson gav publiken många njutbara stunder då deras vackra röster fyllde kyrkan. Rebecka har sjungit i kör under många år, spelat fiol och flöjt på Kulturskolan samt även tagit sånglektioner där. Nu bär det snart iväg till Stockholm där Rebecka ska fortsätta att ägna sig åt musiken genom studier vid Bromma folkhögskola. Gottfrid Nilsson har under hela uppväxten spelat tuba på Kulturskolan och även under en kort tid tagit sånglektioner av Gabriella. Nu är det mest jobb som gäller men vi är många som hoppas att han hittar tillbaka till både sången och instrumenterandet. För Johannes har det också varit mycket musik, saxofonspel på Kulturskolan, sånglektioner av Gabriella, körsång och sedan två års studier på musiklinje på folkhögskola. Nu läser Johannes Kulturprogrammet på Göteborgs universitet. Den fjärde unga förmågan är vikarierande kantorn Isak Mellgren som även han gått på Kulturskolan och spelat. Isak har även tagit orgellektioner av Gergana Andersson och går nu sista året på Estetiska programmet på Ållebergsgymnasiet. Isak spelar också i Vulcans musikkår och sjunger i Harmony Gospel. Vi har hört ryktas att en framtid som kyrkomusiker är något som lockar Isak.