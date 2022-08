Tipsen för att hålla skadedjuren och småkrypen i schack

På sommaren bör luftfuktigheten vara under 60–65 procent, och på vintern bör luftfuktigheten vara under 40–45 procent. Du mäter luftfuktigheten med en fuktmätare, en hygrometer. Är det för fuktigt i hemmet behöver du göra något åt ventilationen.

– Det är väldigt viktigt att förebygga olika problem som kan uppstå i ett hus. Småkryp vill man ogärna ha i sitt hem, som till exempel silverfiskar, men de kan faktiskt också berätta något viktigt om inomhusklimatet i hemmet och vad som måste åtgärdas. En av de vanligaste orsakerna till skadedjur är att det är för fuktigt inomhus, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

If Skadeförsäkrings partner Anticimex lägger mycket av sin tid på att hantera bland annat råttor, möss och vägglöss. Men det finns också mycket husägare själva kan göra själva för att minska risken för skadedjur.

Under våren och sommaren är det många fastighetsägare som har problem med svartmyror och senare under sommaren getingar.

• Lämna inte mat framme och töm sopbehållare ofta. Säkerställ att soptunnor utomhus är täta och så rena som möjligt för att inte locka till sig myror, getingar och gnagare. Låt inte heller mat och vatten till husdjur bli stående framme. Få in som rutin att tömma skafferiet innan du åker ut till sommarstugan och vice versa.

Silverfiskar - Silverfiskar trivs med värme och fukt, de dyker oftast upp i badrummet. De kalasar gärna på avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler. De gillar också produkter med stärkelse som papper och tyg. I badrummet gör de ingen skada, om det däremot dyker upp silverfiskar i vardagsrum eller sovrum bör du reagera. Det kan vara tecken på fuktskada.

• Täta runt huset. Förebygg vid platser där getingar gillar att bygga bo genom att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset. Täta synliga hål i husgrunden och sätt metallnät över ventiler för att minska risken att möss tar sig in. En mus kan ta sig igenom ett 6–7 mm litet hål. Täta under altandörrar och vid springor så att myror inte tar sig in.