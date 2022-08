Klimatkrisen måste lösas nu - Miljöpartiet har de skarpa förslagen för ett hållbart Tidaholm

Enligt de experter på Chalmers Industriteknik som tagit fram koldioxidbudgeten har vi i Tidaholm de senaste 20 åren släppt ut cirka 1,1 miljoner ton koldioxid. Den totala återstående budgeten - så mycket koldioxid som vi får släppa ut för all framtid - är ca 300 000 ton. Gör vi inga förändringar kommer hela budgetutrymmet att vara slut om bara fem år. Låt dessa siffror sjunka in en stund.

Läs gärna alla våra 20 förslag i vårt valmanifest på vår hemsida eller i vår valfolder.

Tidaholms kommun behöver minska sina utsläpp med 14 procent per år för att ta sin del av ansvaret för minskade utsläpp. Sätter vi in åtgärder omgående och lyckas plana ut kurvan kan vi nå nollutsläpp år 2045. Gör vi ingenting kommer vi att ha ett panikläge redan inför nästa val. Det är med andra ord under denna kommande mandatperiod som frågan avgörs.

En grön röst är viktigare än någonsin!

Miljöpartiet de gröna i Tidaholm