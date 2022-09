Träffas för att slå ett slag för virkning som teknik och konst

Maria Yvell leder en virkpodd, den enda i sitt slag om just virkning enligt Karin Hurtig. En grupp personer i Sverige som ägnar sig åt virkning som konstart och som medverkat i hennes podd har av Karin Hurtig bjudits in till en sammankomst under veckoslutet i galleri Bergaknuten i Granbolet på Hellidsberget.