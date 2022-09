Tidaholms G&IF och målvakter har varit en följetång under hösten. Först flyttade Edvin Lund Borg, som stod alla matcher för giffarna i våras, till Sundsvall för att studera. Theo Sörman tog över och spelade två matcher innan han skadade knät på träning. De senaste två matcherna har Arvid Lindén, som lånades in från IFK Skövde, startat i giffarnas mål. Men för Lindén tog derbyt slut efter 22 minuter när han fällde Mattias Damm utanför straffområdet och blev målchansutvisad. Benny Banarp, i vanliga fall målvaktstränare, fick hoppa in.