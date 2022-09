Så hög kan din elräkning bli i vinter – prognosen för vårt område

Både Stockholms handelskammare och elbolaget God El har räknat på hur höga elräkningarna för normalhushåll kan tänkas bli i vinter. Det är inga fantasiberäkningar, båda har kollat hur terminspriserna på el utvecklas på Stockholmsbörsen för vintern.

Resultaten som de räknat fram är rent hisnande. Enligt God El kan elen för en normalvilla som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år i det dyraste området i Skåne kosta nästan 17 000 kronor i månaden, 12 900 kronor mer än motsvarande månad i fjol.

En liten lägenhet med en förbrukning på 2 000 kilowattimmar per år kan innebära elräkningar på 1 200 kronor per månad. Under vintern 2020/2021 var elkostnaden för villan 1 600 kronor per månad, och en hundring för lägenheten.