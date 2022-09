Argumenten från Vi Tidaholm angående skolvalet håller inte

I artikeln förklarade gymnasierektor Daniel Larsson samtidigt ”att det finns regler kring det här (urvalet)” samt att skolan har ”utgått från det parlamentariska läget”. Larsson medgav att han undersökt möjligheten att bjuda in även (VT), men inte hittat någon sådan varför han heller inte ”kunnat göra något annat urval”.

Linnea Haglind, enligt artikeln elev på skolan och engagerad i (VT), menade på att beslutet att inte bjuda in (VT) var felaktigt samt att ”argumenten håller inte”. Partiets toppnamn Zelal-Sara Yesildeniz gick steget längre på sociala medier och konstaterade att det var ”oacceptabelt att inte bjuda in samtliga partier som ställer upp till val” samt att det är ”dags för förändring”.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver på sin hemsida att det, utifrån skollagen, är upp till rektor att besluta om politiska partier överhuvudtaget ska bjudas in. SKR upplyser vidare att om partier bjuds in ”får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdag, vald församling i en eller flera kommuner eller i EU-parlamentet”. Avsteg från detta får förvisso göras, det står rektorn fritt att bjuda in allsköns partier. Men, konstaterar SKR och det här är viktigt i sammanhanget, enbart om ”urvalet sker på objektiv grund”.