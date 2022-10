Under 2021 gavs boken om Baltak och Madängsholm ut. En studiecirkel om Baltak och Madängsholm har under många år samlat ett gediget material om gamla Baltak och Madängsholm. Allt kunde inte tryckas i boken, men på onsdag visas mycket av det bildmaterialet som inte kom med vid församlingsaftonen i Baltaks församlingshem. Under kvällen medverkar Tidaholms Etnogrupp med musik av kompositör och militärmusiker Gustav Blidström, bördig från Madängs by.

Det blir också kaffeservering och lotterier till förmån för Act Svenska kyrkans katastrofhjälp, samt aftonbön.

Agneta Karlsson