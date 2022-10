Här är politikerna som ska styra Tidaholm de kommande fyra åren

Bakre raden fr v: Tony Pettersson (S), Christoffer Axelsson (S), Othmar Fiala (S), Krister Rohman (KD), Johan Liljegrahn (M), Patrik Kristoffersen (KD), Peter Friberg (M), Lena Alteg (M), Svante Schultz (VT), Runo Johansson (L), Fredrik Kvist (M), Michael Hallin (C), Magnus Haglind (VT), Mittenraden fr v: Bengt Karlsson (S), Anneli Sandstedt (C), Emma Graaf (S), Anna-Karin Skatt (S), Lisa Öhgren (S), Anna Zöögling (S), Ingemar Johansson (L), Jenny Svensson (L), Per Nordström (SD), Chris Vipond (MP), Lennart Nilsson (SD), Magnus Erbing (M), Ambjörn Lennartsson (M), Elisabet Alfredsson (VT). Främre raden fr v: Lena Andersson (S), Ingela Backman (S), Jonas Storm (S), Asem Alkordi (S), Birgitta Andersson (L), Liva Vikhed (SD), Pia Logård (SD), Fredrik Lindberg (V), Patricia Axelsson (V), Camilla Graaf (VT), Ida Davisson (VT), Zelal-Sara Yesildeniz (VT). Saknas på bilden gör Erik Ezelius (S) och Lennart Larsson (SD).

Bild: Thomas Gustafsson