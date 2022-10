Sextetten inledde med sången ”Välkommen du, vilken fröjd att du är med oss just nu”

Under kvällen sjöng Sextetten flera sånger där det också inbjöds till allsång. En av sångerna som framfördes var ”Den Gud som är på höjden, Han är densamme i dalen”.

– Många berättade att sången och musiken på skivor de köpt betytt så mycket för dem! Det är just det vi vill med vår sång. Glädja, uppmuntra och sprida budskapet om Jesus!

Sextetten avslutade med en svensk version av ”Let me be there”, översatt av Nils-Börge Gårdh och lyder så: ”Låt mig vara vid din sida, håll mig i din starka hand”. Just denna kväll sjöng Sextetten ” Låt OSS vara vid din sida”.