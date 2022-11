Som ett led i arbetet med att dokumentera Suntaks historia har Sockenstugeföreningen bjudit in arkeologen Anders Josefsson. Han ska berätta om järnåldern och ge en lite klarare bild av hur livet tedde sig i Suntaks by innan byns gamla kyrka byggdes. Inte långt från denna, söder om Klostergården, ligger ett större järnåldersgravfält som omfattar ett 70-tal lämningar. Detta vittnar om att Suntak redan då bör ha varit en ganska stor by.