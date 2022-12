IFK var aktiva under frimånaden 2021 och gjorde 17 nyförvärv. Ett par av de spelarna, som Oscar Nilsson och Christian Lahdo valde redan under säsongen att byta förening. Erion Shatri skadade sig under försäsongen och hann inte spela en tävlingsmatch i blåvitt. Dessutom tappade laget Mattias Damm som satte skräck i motståndarförsvaren med sin yviga spelstil när anfallaren flyttade för att studera på annan ort.