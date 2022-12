En kör bestående av sångare från framförallt Tidaholm utgjorde stommen men det tillkom även sångare från närliggande orter. Sångerna förknippades naturligtvis med jul, och de flesta av de traditionella julsångerna sjöngs men också en del okända sånger. 11-åriga Anna Abrahamsson sjöng så vackert första versen i sången Vi tänder ett ljus i advent. Vidare sjöngs Gå Sion din konung att möta, Julens klockor ring, Nu tändas tusen juleljus, White Christmas, Jul, Jul, strålande jul, En stjärna lyser så klar, Stilla natt, Go, tell in on the mountain med flera.