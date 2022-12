Så gick lussandet till i bygden för längesedan

En gång um lusse tarte Lelle-Jöran (en speleman) ve far te fulja mä å lussa i Björnåsen. Dä va tidigt um måårn, å di toj mä sä två kvennfolk ifrå Dåsahemmet å en hoper brännevin. Far han va utklädde te kvennfolk å bar ena stor brecka mä två ljus på.....I däsamma di öppna dåra, dro Lelle-Jöran te å spela på sin fiol, su då rektit ga eko darinne, å di blija darinne i bäddera, su öja sto rektit sum på skaft. Så jeck far umkring å hälla upp brännevin i ett supesglas, å bjö dum. Dän gamla, sum va över sjutti år, han tok sex supa i ett draanne, å når han fått i sä dum. su brakan upp i bara skjorta å bjönnte dansa på gulvet, för Lelle-Jöran hade lärt sä å spela å näcken å dä vante gott å hålla sä stell, när han spela, då kvetta änte di va onga älle gamla. Daretorp."