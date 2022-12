Totalt har cirka 800 personer besökt julvandringen. Med julig körsång, het glögg och flammande brasor från flera eldkorgar välkomnades eftermiddagarnas och kvällarnas julvandringsbesökare utanför Betania. Väl inne leddes de vidare genom en mörk korridor och in till en berättarscen föreställande ett julpyntat kök som det kunde ha sett ut för över hundra år sedan.

När sällskapet på scenen skulle spänna hästen för släden och plocka fram bjällrorna och kjolvärmaren inför färden till julottan i kyrkan, bjöds publiken att följa med in i Betanias kyrksal. Mörkret därinne lystes plötsligt upp kring en ängels gestalt på scenen när den unga Maria fick veta att hon skulle föda Jesus. Den sovande Josef fick även han besök av ängeln i sin dröm.

Genom karaktärerna skymtade personliga erfarenheter fram. Farmor Elvy (Elvy Lindahl) visade upp en egentillverkad ost och förklarade hur den under tillverkningens gång ska skötas om ungefär som en liten bebis. Ostmassan hade hon silat genom en bit av sin mammas brudslöja, ett tyg som stått sig och passat väl för ändamålet under många år. Trots att det börjat användas av misstag hade brudslöjans ägare inte blivit ledsen. Hon tänkte ändå inte gifta om sig...

Sedan följde julevangeliets olika scener från Josefs och Marias desperata sökande efter husrum i Betlehem, till Jesu födelse i stallet, till herdarna runt brasan ute på ängen och den plötsliga och mäktiga uppenbarelsen av änglakören. Vidare de pråliga vise männens och deras raggiga kamels besök hos kung Herodes med hov och soldater (vars dramatiska uppenbarelse togs emot med skräckblandad förtjusning), till hyllningen av Jesus (trovärdigt gestaltad av Ture, född tidigare i år) och de avslutande julsångerna framförda av samtliga skådespelare.

Berättelsen växlade mellan dramatik, komik och stillhet under ett flertal olika sånger och dialoger. Allt hölls samman av en berättarröst (Anneli Ödvall) som avslutade med att berätta om Jesus som kungars kung som kom för att rädda alla människor till sitt rike.

Besökarna bjöds sedan att slå sig ner kring dekorerade bord där de serverades kaffe, lussebulle och pepparkaka. Där kunde även en frivillig gåva till Ukraina lämnas. Under julvandringsdagarna samlades det in totalt 19 970 kronor. Med hjälp av Smyrnaförsamlingen, Södra Fågelås, som har ett stort engagemang i hjälpsändningar till Ukraina, når hjälpen fram. Man satsar bland annat på att köpa in material och tillverka små specialdesignade järnspisar för värme och matlagning till familjer som lever i delar av landet som saknar el. En sådan spis fanns att se utanför Betania.

Ida Björgvinsson