Skultorp försvarade sin DM-titel

Fakta

DAM:

Grupp A: Mariedals IK-Skövde KIK 2–4, Vara SK-Mariedals IK 5–2, Vara SK-Skövde KIK 2–4

Grupp B: Götene FK-Svenljunga 5–1, Skultorps IF-Svenljunga IK 5–1, Skultorps IF-Götene FK 1–3

Semifinal: Skultorps IF-Skövde KIK 4–1, Vara SK-Götene FK 8–9 efter straffar.

Final: Götene FK-Skultorps IF 1–4



HERR:

Grupp A: Trollhättan Syrianska FK-Tibro AIK FK Futsal 2–1, Sandareds IF-Tibro AIK FK Futsal 3–2, Sandareds IF-Trollhättan Syrianska FK 2–3

Grupp B: Trollhättans FK-FC Hedbo Futsal 8–1, Västra Together FC-FC Hedbo Futsal 2–1, Västra Together FC-Trollhättans FK 0–3

Semifinal: Västra Together FC-Trollhättan Syrianska FK 0–1, Sandareds IF-Trollhättans FK 1–4

Final: Trollhättans FK-Trollhättan Syrianska FK 4–3