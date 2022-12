– Det kräver mycket resurser så vår trafikledning börjar bli slitna. Just nu ser det ut att funka, men det är skört. Vi är oroliga för andra större störningar, alltså någon yttre påverkan som kommer att kräva resurser, för då tror vi att det kan uppstå störningar när det blir intensiv trafik, säger Tobbe Lundell.

Men det är inte bara systembytet som pressar inför jul – utan också det ansträngda sjukdomsläget bland personalen. För att klara jultrafiken behöver SJ-anställda jobba övertid och bolaget har erbjudit mer betalt för att försöka få in extrapersonal, uppger Olle Blomberg, huvudskyddsombud på SJ, för tidningen Arbetet.

Trots höga sjukskrivningstal ser dock Tobbe Lundell positivt på läget.

– Vi har många som går in och jobbar på lediga dagar och vi har också timanställda som vi sätter in. Det ser bra ut, vi är inte helt färdiga men vår personalfunktion jobbar med att ringa in folk, så det pågår fortfarande ett arbete med att fylla alla vakanser, säger han.