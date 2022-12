SMHI varnar för snökaos i Götaland

Inledande regn väntas övergå i snöfall. Men det är osäkert var de största mängderna hamnar och hur snabbt övergången från regn till snö blir. Störst mängder väntas i Halland och här kan dryga 10 cm komma, i övrigt 5-10 cm. Snöfallet drar senare vidare norrut. Under eftermiddagen övergår dock nederbörden till blötsnö eller regn.

Natt mot onsdag drar ett nederbördsområde in över Götaland. Värst drabbat kommer stora delar av Halland, stora delar av södra Västra Götalands län samt sydostligaste Småland att vara.

Med anledning av snöfallet har SMHI utfärdat en gul varning fram till klockan 14.00. Trafiken väntas gå långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

Även stora delar av Jönköpings län och Kronobergs län samt västligaste Kalmar län och sydostligaste Västra Götalands län kommer att påverkas av snöfallet. Här är en gul varning utfärdad till klockan 16.00.

Snöfallet kan göra det svårare att ta sig fram på vägarna där snöröjningen inte hinner med. Tung snö på elledningar kan ge problem med elförsörjningen.

Enligt P4 Göteborg tvingas Västtrafik delvis ställa in fem busslinjer i Göteborg under onsdagsmorgonen med anledning av halka. Men fler bussar kan komma att ställas in till följd av vädret.