För de idrottsföreningar som har sin huvudsakliga verksamhet inomhus, exempelvis Fröjereds IF innebandy och HV Tidaholm, innebär prisjusteringen att föreningarna får betala fyra kronor mer per timme för träningar i Sparbankshallen, Forshallen, Rosenbergshallen eller Idrottshallen under 2023. Priset ändras från 65 till 69 kronor i timmen för träningar. För seniormatcher ändras priset från 600 kronor till 640 kronor.