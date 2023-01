Precis som under 2022 kommer Henrik Holmlind leda Fröjereds IF tillsammans med Kenan Viden. Och precis som förra året kommer doun basa över i stort sett samma manskap som de ansvarade för under förra året.

– Truppen är i stort sett oförändrad. Vi har tappat Sharbel Aleilo till Ekedalens SK och fått tillbaka Casper Emilsson från Folkabo, men i övrigt har det inte hänt så mycket, säger Holmlind, som dock inte utesluter att det kommer dyka upp ett par nyförvärv framöver.