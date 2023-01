Ferm och Molin satte ned skåpet...

Vassast var hemmaduon Christer Ferm och Maria Molin som samlade ihop klart flest poäng, närmare bestämt 211,4.

Resultat tio främsta: 1) Christer Ferm, Maria Molin, Tidaholm 211,4, 2) Jan-Ove Piehl-Bosse Karlsson, do 192,9, 3) Arnold Ivansson-Arne Johansson, Stenstorp 186,1, 4) Sten Gustafsson-Ässy Sandéhn, Falköping, 182,2, 5) Roland Karlsson-Karl-Axel Pettersson, Tidaholm 179,4, 6) Krister Andersson-Anders Rehn, do 177,3, 7) Freddy Sandahl-Christer Assarsson, do 176,3, 8) Britt Norström-Runo Johansson, do 176,2, 9) Rune Karlsson-Gulli Ragnarsson, Falköping 171,9, 10) Kjell-Åke Lind-Staffan Dverstorp, Herrljunga 168,5.