Fröjereds missionsförsamling har hållit årsmöte. Tomas Ödvall, församlingens ordförande, hälsade alla välkomna. När årsberättelsen lästes upp blev det en tillbakablick på det gångna året. Bland annat anordnades det en auktion och loppis under våren som resulterade i en välbesökt dag. En tältmöteshelg på Annefors under fyra varma och härliga sensommardagar har också lagts till handlingarna. Vidare har det startat upp ett Måndagscafé för daglediga. Detta har varit uppskattat och flera bybor har tittat in och fikat tillsammans.