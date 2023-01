Efter något år började jag jobba i kommunen som grundskollärare. Den bästa skolan jag jobbat på av de fyra arbetsplatser jag varit på under min lärarkarriär. En skola med trygghet i fokus. Fantastisk personal som brinner för sina jobb.

Under många år har förskolan delat lokaler med skolan. De har fått en egen utegård och skolan har pusslat för att förskolan ska få dela det redan trånga utrymme som finns. Just nu har en av två förskoleavdelningar sin verksamhet i skolans bibliotek. En lokal som ska finnas tillgänglig för skolans elever och som nu varken kan pedagogiskt anpassas eller städas som sig bör. Med för många barn på för trång yta har personalen på förskolan det tufft. I snart fyra års tid har vår son och hans jämnåriga träffat många nya ansikten vid lämning. Personalen får inte de resurser de ber om, det sägs att det ska vara en utegrupp på förskolan men bristen på resurser och barngruppens behov har gjort att jag som förälder och kollega sett dem gå till skogen färre gånger än jag får ihop på en hand under höstterminen.