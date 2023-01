HIT-veckorna har startat – TV-profil inspirerade

HIT, Hälsa i Tidaholm, har blivit ett väletablerat och återkommande arrangemang under några vinterveckor. Det var före detta kommunchefen Günther Hähnert som initierade de så kallade HIT-veckorna för att sänka sjukfrånvaron bland kommunanställda. Under HIT-veckorna kan anställda testa på en mängd olika aktiviteter och kanske hitta det som passar bäst just för en själv. För att spetsa till det lite har man valt att göra en tävling av det. Stora arbetsgivare som Tidaholms kommun, Swedish Match och Nobia har gett anställda möjligheten att delta i diverse träningspass och aktiviteter.