En riktig alltså och inte en tecknad eller med dockor. Så kallad ”Barbie core”, som till och med blivit ett nyord, är en trendvåg och nästan livsstil och subkultur för en del som sveper över världen sedan en tid tillbaka. Och vad jag har kunnat se så börjar nu även en del svenska influencers haka på med lite rosa estetik på kläder, smink och inredning. Och vips är min rosa brödrost, vattenkokare och diverse köksredskap högsta mode. It's so plastic, it's fantastic, som Aqua sjöng runt 1997.

Personligen har jag alltid älskat Barbie och bland det bästa jag visste när jag var liten var att stå vid den ganska så stora Barbiesektionen som leksaksaffären Ronnis hade och beundra alla dockor och kläder och se om det hade kommit någon ny.