Det gjordes bara ett mål på Tidavallen i den senare av de två träningsmatcherna under lördagseftermiddagen. Målet gjordes av Liam Samuelsson, nyförvärvet från Tomtens IF, i Skövde AIK:s P19-lag när han tog tillvara på ett misstag i TG&IF:s backlinje och lobbade in 0–1 i inledningen av den andra halvleken.