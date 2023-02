Urban såg Haaks spelning på Ekeberg: "De är outstanding"

Haaks, med rötterna i Bohuslän, är etablerade som ett av landets ledande coverband. Där det finns After ski och After beach är bandet ett pålitligt dragplåster. Under pandemin fick de än mer följare då de bjöd på "strömmade" AW-livekonserter via Facebook. Något de försöker hålla igång även när pandemin med restriktioner är ett avslutat kapitel.