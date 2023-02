Fakta

SvFF:s förtjänsttecken i silver:

◼️ Börje Andersson, Fröjereds IF. Styrelseledamot sedan 2000 och ordförande sedan 2007. Aktiv i olika funktioner sedan 1982.

◼️ Per Boensson, Stora Mellby SK. Styrelseledamot 2002-2010, ledamot i ungdomssektionen 2009-2019 och i fotbollssektionen sedan 2020.

◼️ Krister Frejdh, Fröjereds IF. Ledamot och ordförande i fotbollssektionen sedan 1995, styrelseledamot sedan 2011.

◼️ Sven-Arne Ring, Tomtens IF. Ledamot i styrelse och fotbollssektion 1996-2017. Ledare för senior- och juniorlag under samma tidsperiod.



VFF:s förtjänstmedalj i guld:

◼️ Rune Coltén, Fröjereds IF. Mångårig styrelseledamot och kassör samt aktiv i flera olika funktioner.

◼️ Krister Frejdh, Fröjereds IF. Ledamot och ordförande i fotbollssektionen sedan 1995, styrelseledamot sedan 2011.

◼️ Lars-Åke Lundgren, Grimsås IF. Mångårig styrelseledamot och kassör samt aktiv i flera olika funktioner.

◼️ Mikael Eriksson, Grolanda IF. Styrelseledamot 1992-2005, ledamot i fotbollssektionen sedan 1992 och ungdomssektionen 1981-1984 samt 1996-2001.

◼️ Karl-Erik Mökander, Stora Mellby SK. Ledamot i ungdomssektionen i olika perioder 1976-2004, ordförande i ungdomssektionen sedan 2016, styrelsesuppleant 1990-1991.

◼️ Börje Andersson, Stora Mellby SK. Styrelseledamot i olika perioder sedan 1988, ledamot i fotbollssektionen 1994-2013 samt sedan 2017, ledamot i ungdomssektionen 1970-1973 samt 1986-2002.

◼️ Jan Ingvarsson, Stora Mellby SK. Ledamot i fotbollssektionen sedan 2003, varav ordförande 2004-2016. Ledare i ungdomssektionen 1993-2022.

◼️ Åke Andersson, Tomtens IF. Ledamot i fotbollssektionen 1984-2004 och i styrelsen 2007-2017. Lagledare B-lag 1982-1984 och A-lag 1985-1992.

◼️ Bernt Lennde, Östadkulle SK. Styrelseledamot i olika perioder sedan 1978, huvudsakligen som kassör.