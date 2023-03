Burt Bacharach favoritsångerska var Dionne Warwick och den som oftast satte ord till tonerna var långvarige samarbetspartnern Hal David. När Bacharach och journalisten Hal David träffades i New York 1957 föddes en musikalisk duo i klass med John Lennon och Paul McCartney och Elton John och Bernie Taupin eller varför inte Björn och Benny!

Burt Bacharach var en av de största kompositörerna av popmusik under 1900-talets andra hälft. Han har skrivit 73 US- och 52 UK-hits. Mer än tusen artister har tolkat hans musik.

Förutom Warwick tolkade även Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Herb Albert, Carpenters, B.J Thomas, Cilla Black, Jackie de Shannon, The Drifters, Elvis Presley och The Beatles och nu Skaraborg Bigband hans hitlåtar.

Han föddes i Kansas City 1928 med en mamma som skrev musik och lärde honom att spela piano. Han studerade musik vid universitetet och efter att ha tagit värvning 1950 träffade han den då populäre artisten Vic Damone under militärtjänsten. De följande åren följde han med Damone på turné som ackompanjatör

Tillsammans med Hal David skrev han över 100 låtar. Hal David var invald i the Songwriters Hall of Fame. Hal David dog 2012.

1998 skrev han låtar till Elvis Costello (Alberts Theme) och albumet ”Painted from memory”. Han gav ut sin självbiografi ”Anyone who had a heart” 2013. Burt Bacharach blev 94 år. Han avled den 8 februari i år.

Harmony Gospel och Tidaholms ungdomskör tillsammans med Kati Mäki och Skaraborg Bigband hyllar honom i Tidaholms kyrka lördagen den 4 mars.

Biljetter finns på skaraborgbigband.com, kyrkans expedition och vid entrén en timme innan konserten.

Gergana Andersson